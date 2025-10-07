Allegri torna all’Allianz Stadium da avversario | dagli abbracci nel tunnel al trattamento da Re riservato dai tifosi in Juve Milan Il racconto dell’accoglienza per l’allenatore
Allegri torna all’Allianz Stadium da avversario in Juve Milan: ecco come è stato accolto l’allenatore. Una serata carica di emozioni, un ritorno da avversario che si è trasformato in un tributo. L’accoglienza dell’Allianz Stadium per Massimiliano Allegri, per la prima volta a Torino da allenatore del Milan, è stata a dir poco trionfale. DAZN, con il suo speciale “BordoCam”, ha catturato ogni istante di una notte speciale per il tecnico livornese e per il popolo della Juventus. Fin dal pre-partita, è stato chiaro che per i tifosi bianconeri quella di domenica non era una sfida contro un nemico, ma contro un pezzo della loro storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allegri - torna
Allegri fa il “reso” e lo rimanda indietro: torna alla base dopo poche settimane
Milan, torna anche Gimenez: giorni fondamentali per convincere Allegri
Allegri indica la sua favorita per lo scudetto: «Punto su di loro, l’obiettivo del Milan è la Champions». Poi torna sull’addio alla Juventus
Torna dove tutto era cominciato. Nello stadio che ha conosciuto le sue gioie, le sue notti più lunghe, le sue vittorie più pesanti. Massimiliano Allegri entra di nuovo all’Allianz Stadium. Ma stavolta lo fa da avversario. Lo accolgono uno striscione e un coro: “Noi - facebook.com Vai su Facebook
Allegri torna allo Stadium ? Una serata @alessiodegiu #Allegri #JuveMilan #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Allegri non trattiene l’emozione entrando all’Allianz Stadium: accoglienza da brividi dei tifosi Juve - Massimiliano Allegri visibilmente emozionato dopo il suo ingresso in campo al ritorno allo Stadium poco prima dell'inizio di Juventus- Lo riporta fanpage.it
Allegri torna all'Allianz Stadium da avversario: «Con il Milan spero di replicare i successi ottenuti alla Juventus». - Allegri torna all'Allianz Stadium da avversario: «Con il Milan spero di replicare i successi ottenuti alla Juventus». Riporta tuttojuve.com