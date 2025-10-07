alleanza climart comuni contro il clima impazzito

Forestazione e verde urbano, ciclabili, energia rinnovabili, tre comuni, un parco e due associazioni a braccetto, il progetto “ClimArt – Che clima in Martesana“ è pronto. E di qui a fine mese andrà all’arrembaggio conclusivo dei due milioni di euro messi a bando dalla Fondazione Cariplo per “Strategia Clima“, percorso di contribuzione a progetti di partenariato per azioni "sinergiche e multidisciplinari" di contrasto agli impatti del cambiamento climatico. L’aria è favorevole. Il progetto elaborato in un anno e mezzo di lavoro dai comuni di Bussero (capofila), Gorgonzola e Gessate, col circolo Legambiente La Poiana, Parco Pane (Parco Agricolo Nord Est) e Agenzia Innova 21, affiancati da un team di esperti messo a disposizione dalla Fondazione, ha superato la prima fase selettiva ed è nella rosa delle cinque finaliste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

