Alle nuove generazioni ci pensa Instm Young Researchers Forum per la prima volta a Napoli
Il Forum punta a creare un terreno fertile per lo scambio di idee, superando i confini tra discipline e promuovendo il dialogo trasversale tra chimica, fisica, ingegneria, nanotecnologie, scienze della vita e dei materiali.Intrecciare le competenze, esplorare nuove prospettive e favorire. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - generazioni
Scandar Copti: «Essere palestinesi significa lottare per essere considerati umani. Gaza continua a bruciare nel silenzio, ma ho fiducia nelle nuove generazioni»
Terni, iniziano le prime attività del progetto “La città (è) dei giovani”: “Aprire spazi di dialogo per valorizzare la voce delle nuove generazioni”
Empoli sempre più Beat. Il festival potenzia il coinvolgimento delle nuove generazioni
D’Agostino nuova direttrice dei Musei Reali: “Il mio obiettivo coinvolgere le nuove generazioni” https://lastampa.it/torino/2025/10/07/news/musei_reali_direttrice_d_agostino_programma_savoia_giovani-15341439/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Nuovo incontro tra Regione Lazio e Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti Oggi la Regione Lazio ha incontrato la Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio: uno spazio stabile di confronto tra istituzioni e nuove generazioni di pr - facebook.com Vai su Facebook
Alle nuove generazioni ci pensa Instm Young Researchers Forum, per la prima volta a Napoli - Bioingegnere, sviluppa idrogel e bioadesivi innovativi per la medicina rigenerativa: dal Politecnico di Milano all’Imperial College, il suo lavoro ... Si legge su napolitoday.it