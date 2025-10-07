Alle isole Fiji è in corso un’epidemia di HIV

A gennaio il governo delle isole Fiji ha dichiarato ufficialmente un’epidemia di HIV, che ancora non sembra essere stata domata. Dieci anni fa l’arcipelago del Pacifico meridionale contava meno di cinquecento sieropositivi; nel 2024 i casi sono stati quasi seimila. L’aumento esponenziale è dovuto in parte ai crescenti controlli, che hanno individuato un numero maggiore di persone malate, e in parte a pratiche che favoriscono la diffusione del virus, come la condivisione di siringhe tra tossicodipendenti. Stando ai dati raccolti da UNAIDS, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di contrastare l’HIV, lo scorso anno solo il 24% dei sieropositivi stava già ricevendo il trattamento antiretrovirale, che rallenta la replicazione del virus, impedisce il contagio e riduce il rischio di sviluppare l’ AIDS. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

