All’auditorium Pollini musica da camera del Novecento italiano

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue con un nuovo suggestivo concerto la rassegna celebrativa dei 150 anni dalla nascita di Guido Alberto Fano (1875-1961) che il Conservatorio di Padova, città natale del compositore, pianista e direttore d’orchestra che fu allievo prediletto di Pollini e Martucci, sta promuovendo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

