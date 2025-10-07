All’asta i ricordi di Maradona | la maglia della battaglia del Bernabéu tra i pezzi più ambiti
Il solo sentire il nome di Maradona, non può far altro che accendere le fantasie più sfrenate degli amanti del calcio. Controverso, geniale dentro e fuori dal campo, re Diego è ancora oggi una figura leggendaria, che trascende i confini della stessa Napoli. Non c’è da stupirsi, dunque, che i suoi cimeli personali siano trattati alla stregua di vere e proprie reliquie e che, di conseguenza, siano così desiderati. I cimeli di Diego all’asta: fissata la data d’apertura. Nonostante siano passati quasi 5 anni dalla sua prematura dipartita, il Pibe continua a far parlare continuamente di sé. Infatti, a partire dal 28 ottobre, la casa d’aste Matchday Football Auctions, apriraà un evento speciale dedicato proprio a Maradona, mettendo in vendita ben 20 preziosissimi ricordi appartenuti al fuoriclasse argentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: asta - ricordi
Il cardigan sdrucito che il cantante indossò per lo storico live di Mtv, la chitarra Martin D venduta all’asta per sei milioni di dollari. Memorabilia e ricordi della rockstar riportano indietro le lancette del tempo - facebook.com Vai su Facebook
All’asta i ricordi di Maradona: la maglia della “battaglia del Bernabéu” tra i pezzi più ambiti - Eternamente Diego, eternamente Maradona: all'asta alcuni dei suoi cimeli più preziosi. ilnapolista.it scrive