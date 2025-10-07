All’asta i ricordi di Maradona | la maglia della battaglia del Bernabéu tra i pezzi più ambiti

Il solo sentire il nome di Maradona, non può far altro che accendere le fantasie più sfrenate degli amanti del calcio. Controverso, geniale dentro e fuori dal campo, re Diego è ancora oggi una figura leggendaria, che trascende i confini della stessa Napoli. Non c’è da stupirsi, dunque, che i suoi cimeli personali siano trattati alla stregua di vere e proprie reliquie e che, di conseguenza, siano così desiderati. I cimeli di Diego all’asta: fissata la data d’apertura. Nonostante siano passati quasi 5 anni dalla sua prematura dipartita, il Pibe continua a far parlare continuamente di sé. Infatti, a partire dal 28 ottobre, la casa d’aste Matchday Football Auctions, apriraà un evento speciale dedicato proprio a Maradona, mettendo in vendita ben 20 preziosissimi ricordi appartenuti al fuoriclasse argentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

