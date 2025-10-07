Allarme Marc Marquez è arrivato il comunicato | una mazzata terribile

Ancora una volta dopo il famoso caso di Sepang un italiano ha un contatto con Marc Marquez rischiando grosso. Le condizioni dei due piloti. Dopo aver vinto matematicamente il mondiale di MotoGP, il nono in carriera ma il primo per importanza dato che arriva dopo oltre cinque anni di puro digiuno, Marc Marquez non può comunque rilassarsi e tirare i remi in barca. L’atleta di punta di Ducati Lenovo che continua a performare decisamente meglio del suo compagno di squadra deve stare attento. Brutto da dire ma il rischio di un nuovo infortunio è sempre dietro l’angolo. Da un certo punto di vista, è una vera fortuna che quanto accaduto in Indonesia non sia successo per esempio in Giappone, cosa che avrebbe messo in serio pericolo il titolo del pilota spagnolo: nel gran premio asiatico tenutosi questo weekend il pilota spagnolo è rimasto coinvolto in un incidente in gara, per una volta ci verrebbe da dire ironicamente, non causato da lui! E’ stato infatti un Marco Bezzecchi molto disattento, forse ancora ebbro dell’ottima prova disputata nella gara sprint, a colpire in pieno la Ducati dello spagnolo, cadendo dalla moto e facendosi anche molto male alla schiena. 🔗 Leggi su Sportface.it