Allarme ludopatia nella Tuscia | è una delle province più esposte
L’Italia si conferma un Paese dove il gioco resta un fenomeno diffuso e complesso, con rischi che variano sensibilmente da una regione all’altra. Per fotografare questa realtà, Imco ha elaborato un indice che misura il rischio di sviluppare comportamenti problematici legati al gioco, combinando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
