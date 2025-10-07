Allarme dell’Oms | 15 milioni di adolescenti dipendenti dalle e-cig
AGI - Una nuova emergenza sanitaria globale preoccupa l’Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ): la diffusione delle sigarette elettroniche, soprattutto tra bambini e adolescenti. Secondo un nuovo rapporto, oltre 1 00 milioni di persone usano le e-cig nel mondo, di cui almeno 15 milioni sono minori tra i 13 e i 15 anni. Un dato allarmante che denuncia una tendenza inquietante: i bambini hanno nove volte più probabilità degli adulti di iniziare a svapare, alimentando una dipendenza precoce da nicotina. “Le sigarette elettroniche stanno creando una nuova ondata di dipendenza da nicotina. Sono promosse come strumenti per ridurre i danni, ma stanno in realtà rendendo i giovani dipendenti prima del previsto”, ha dichiarato Etienne Krug, direttore del Dipartimento della salute dell’OMS. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: allarme - milioni
