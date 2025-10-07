Allarme dei pastai sui dazi | Saranno retroattivi
«La Commissione europea, in stretto coordinamento con il governo italiano, sta collaborando con gli Stati Uniti sull'indagine» antidumping avviata da Washington per imporre dazi sulla pasta e «interverrà, se necessario». Lo ha dichiarato ieri il portavoce dell'esecutivo Ue responsabile per il Commercio, Olof Gill, sottolineando che «questa indagine esula dall'ambito della dichiarazione congiunta Ue-Usa» alla base dell'accordo raggiunto sui dazi al 15 per cento. Il Dipartimento del Commercio americano, ricordiamolo, ha accusato le aziende italiane del settore di dumping e imposto una tariffa del 91,74%, in aggiunta al 15% già in vigore, facendo salire l'imposizione complessiva sul prodotto a quasi 107 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
