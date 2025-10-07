Allarme dei pastai sui dazi | Saranno retroattivi

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La Commissione europea, in stretto coordinamento con il governo italiano, sta collaborando con gli Stati Uniti sull'indagine» antidumping avviata da Washington per imporre dazi sulla pasta e «interverrà, se necessario». Lo ha dichiarato ieri il portavoce dell'esecutivo Ue responsabile per il Commercio, Olof Gill, sottolineando che «questa indagine esula dall'ambito della dichiarazione congiunta Ue-Usa» alla base dell'accordo raggiunto sui dazi al 15 per cento. Il Dipartimento del Commercio americano, ricordiamolo, ha accusato le aziende italiane del settore di dumping e imposto una tariffa del 91,74%, in aggiunta al 15% già in vigore, facendo salire l'imposizione complessiva sul prodotto a quasi 107 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

allarme dei pastai sui dazi saranno retroattivi

© Ilgiornale.it - Allarme dei pastai sui dazi: "Saranno retroattivi"

In questa notizia si parla di: allarme - pastai

allarme pastai dazi sarannoAllarme dei pastai sui dazi: "Saranno retroattivi" - E Bruxelles vuole dimezzare l’acciaio extra Ue «La Commissione europea, in stretto coordinamento con il governo italiano, sta collaborando con gli Stati Uniti sull' ... Riporta ilgiornale.it

allarme pastai dazi sarannoPasta, stangata di Trump: da gennaio dazi al 107%. «Intervenga il ministero» - Stangata del presidente Usa, Donald Trump, sulla pasta italiana: i produttori pugliesi in allarme per la notizia del maxi dazio Usa al 107% che potrebbe scattare da gennaio. Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Pastai Dazi Saranno