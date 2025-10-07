Tempo di lettura: < 1 minuto La Reggia di Caserta sarà protagonista venerdì 17 ottobre di uno dei progetti dell’evento promosso dalla Fondazione Changes nell’ambito del progetto Pnrr Changes (Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society), che coinvolgerà oltre 60 luoghi della cultura e della ricerca, con più di 70 iniziative dal vivo e 30 esperienze digitali dedicate ai cittadini. In particolare negli Appartamenti reali (dalle 9 alle 18) sarà possibile conoscere le attività sviluppate dallo Spoke 4 – Virtual Technologies for Museums and Art Collections, mentre nelle retrostanze dell’ala del Settecento del Palazzo reale sarà presentata Boudoir 3D, un’installazione fruibile attraverso tablet grazie alla quale i visitatori potranno esplorare in autonomia il modello 3D del boudoir della regina Maria Carolina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Alla Reggia di Caserta modello 3D del boudoir di Maria Carolina