Alla première di Kiss of the Spider Woman JLo brilla in un abito Harris Reed mentre posa accanto all’ex marito tra sguardi intimi e complicità
N ew York si è fermata per lei. Jennifer Lopez è tornata nella Grande Mela per la première di Kiss of the Spider Woman, e lo ha fatto con tutta la potenza scenica di una diva. Sul red carpet, la star ha incantato in un abito scultoreo firmato Harris Reed, un capolavoro di sartoria che ha evocato l’essenza stessa del film: seduzione, metamorfosi, mistero. La vera sorpresa? Al suo fianco è apparso Ben Affleck, ex marito e produttore esecutivo del film attraverso la sua società Artists Equity. I due, elegantissimi, si sono concessi qualche scambio di parole a margine del tappeto rosso: un parlottio fitto, occhi negli occhi, un sorriso accennato e poi un gesto gentile — lui che le sfiora un braccio, lei che annuisce lentamente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
