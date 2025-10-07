alla paris fashion week coperni presenta leggings top e body realizzati con pre e probiotici pensati per la cura della pelle

A Coperni piace sfidare le convenzioni: robot a grandezza d’uomo in passerella, abiti realizzati live direttamente sul corpo delle modelle – impossibile dimenticare la sfilata di Bella Hadid – fino all’ occupazione totale di un parco divertimenti come Disneyland Paris. I direttori del brand, Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, anche quest’anno cercano di superare i limiti e rompono la linea di confine tra moda e skincare con la linea C+: la collezione composta da capi arricchiti con pre e probiotici, pensati per prendersi cura della pelle mentre la vestono. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

