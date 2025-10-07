Alla messa in prova dopo un accoltellamento | il reato si estingue

Aveva accoltellato al braccio un giovane nell’azienda ceramica ’Keope’ di Casalgrande. Per quest’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio del 5 giugno 2024, Elton Gaci, un 30enne residente a Sassuolo (Modena), di origine albanese così come gli altri due coinvolti, era finito in manette per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. In dicembre Gaci, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, era stato ammesso ai lavori di pubblica utilità per sette mesi: visto l’esito positivo della messa alla prova, ieri il giudice Sarah Iusto ha dichiarato estinto il reato. Allora tra due fratelli albanesi residenti a Pavullo e il 30enne era sorto un litigio, pare sui tempi troppo lunghi per fare carburante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

