Alla messa in prova dopo un accoltellamento | il reato si estingue
Aveva accoltellato al braccio un giovane nell’azienda ceramica ’Keope’ di Casalgrande. Per quest’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio del 5 giugno 2024, Elton Gaci, un 30enne residente a Sassuolo (Modena), di origine albanese così come gli altri due coinvolti, era finito in manette per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. In dicembre Gaci, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, era stato ammesso ai lavori di pubblica utilità per sette mesi: visto l’esito positivo della messa alla prova, ieri il giudice Sarah Iusto ha dichiarato estinto il reato. Allora tra due fratelli albanesi residenti a Pavullo e il 30enne era sorto un litigio, pare sui tempi troppo lunghi per fare carburante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: messa - prova
Droga e 11mila euro in contanti, 16enne se la cava con la messa alla prova
Temptation Island 2025, arriva il tradimento: una coppia messa a dura prova
Il dramma di una relazione messa alla prova da Temptation Island
Fausto Ricci l’ha messa alla prova e la nuova versione convince su ogni terreno… dalla mappa Explore alla più aggressiva Sport, fino alla libertà totale con TCS e ABS disattivabili su entrambe le ruote! Pronta per l’avventura, senza limiti… vieni a provarla in V Vai su Facebook
Stupefacenti: sospensione del procedimento e messa alla prova devono essere consentite per il reato di spaccio di lieve entità. https://youtu.be/woK4zJG26OI?feature=shared… La #sentenza n°90 del 2025 in 3 minuti per la serie di #podcast della #Cortecostit - X Vai su X
Dopo la messa alla prova, il gps di Paolo segna “volontariato” - Dopo un episodio di cyberbullismo alle superiori, durante la messa alla prova con l'associazione Gps di Porto Torres, Paolo ha trovato la sua strada. Come scrive vita.it
Eredità Agnelli: come la messa alla prova potrebbe salvare John Elkann. Come funziona e cosa dovrà fare - La Procura di Torino ha accolto la richiesta di messa alla prova presentata da John Elkann, nell’ambito delle indagini sull’eredità di Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli morta nel 2019. Scrive notizie.tiscali.it