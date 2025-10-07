Alla ChorusLife Arena Patti Smith celebra i 50 anni del suo album più iconico

A cinquant’anni dall’uscita di ‘Horses’, Patti Smith celebra la longevità e l’influenza delle canzoni contenute nell’iconico disco con una serie di concerti speciali in tutto il mondo con il tour “Horses 50th anniversary” che toccherà anche l’Italia per una sola data il 10 ottobre 2025 a Bergamo, ChorusLife Arena. Un concerto unico in cui sarà eseguito l’intero album nella sua interezza, con la presenza di Lenny Kaye e Jay Dee Daugherty, due membri del gruppo originale, insieme al tastierista e bassista Tony Shanahan, collaboratore da trent’anni di Patti Smith, e al chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

