All eyes on Palestine scatti di solidarietà

Cms.ilmanifesto.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 ottobre 2023, oltre 248 giornalisti e fotogiornalisti sono stati uccisi a Gaza negli attacchi dell’esercito israeliano. Intanto, calunnie riguardanti la veridicità delle immagini prodotte da chi è rimasto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

all eyes on palestine scatti di solidariet224

© Cms.ilmanifesto.it - All eyes on Palestine, scatti di solidarietà

In questa notizia si parla di: eyes - palestine

Cerca Video su questo argomento: Eyes On Palestine Scatti