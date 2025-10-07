All eyes on Palestine scatti di solidarietà
Dal 7 ottobre 2023, oltre 248 giornalisti e fotogiornalisti sono stati uccisi a Gaza negli attacchi dell’esercito israeliano. Intanto, calunnie riguardanti la veridicità delle immagini prodotte da chi è rimasto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: eyes - palestine
HuffPost Italia. . Nella capitale tedesca hanno sfilato oltre 60 mila persone alla marcia “All eyes on Gaza”. Manifestanti con bandiere palestinesi e cartelli “Free Gaza” hanno accusato la Germania di complicità, chiedendo lo stop alla vendita di armi a Israele. Tr Vai su Facebook
Together For Palestine Oggi 17 Settembre diretta YouTube del concerto organizzato da Brian Eno a Wembley. I ricavi dell’evento verranno devoluti ad associazioni umanitarie impegnate a Gaza. https://togetherforpalestine.org - X Vai su X