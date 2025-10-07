Alitalia confronto tra il sindaco e i sindacati sul futuro dei 2mila ex lavoratori
Fiumicino, 7 ottobre 2025 – Si è svolto ieri, presso gli uffici comunali di Fiumicino, un incontro tra il sindaco Mario Baccini e i rappresentanti sindacali di FILTCGIL FITCISL UILTRASPORTI UGL T.A. per affrontare la delicata situazione dei circa 2.000 lavoratori ex Alitalia in esubero e attualmente in cassa integrazione. All’incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e l’assessore alle Politiche Sociali Monica Picca. I rappresentanti sindacali hanno sottoposto all’attenzione del Primo Cittadino, una serie di problematiche ed eventuali soluzioni possibili tra cui: la definizione di un piano industriale ambizioso che garantisca nuove assunzio ni attingendo prioritariamente dal bacino degli ex lavoratori Alitalia, sia tra il personale di terra che tra gli assistenti di volo, molti dei quali in possesso di competenze già collaudate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
