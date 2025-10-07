Alfonso Ciccone è il nuovo direttore della Neurologia D’Antiga guida il Dipartimento maternoinfantile e pediatrico

Nato a Bellinzona in Svizzera (ma cittadino italiano) Alfonso Ciccone da mercoledì 1° ottobre 2025 ha preso servizio all’ ASST Papa Giovanni XXIII come nuovo Direttore della Neurologia, struttura che fa parte del Dipartimento delle Neuroscienze diretto da Giovanni Danesi. Ciccone porta a Bergamo una lunga esperienza maturata in oltre trent’anni di attività clinica e scientifica nel campo delle malattie cerebrovascolari, della neurologia d’urgenza e delle neuroscienze cliniche. Dopo circa quattordici anni a Milano all’Ospedale Niguarda, in gran parte con un incarico di elevata specializzazione, Ciccone ha diretto dal 2012 e fino ad ora la Neurologia dell’ASST di Mantova, aumentando sia il volume dei casi, sia la complessità della casistica e allo stesso tempo ottimizzando molto l’appropriatezza della gestione clinica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

