Alexander Zverev | L’ultima volta che ho giocato un torneo senza dolore è stato l’Australian Open
Alexander Zverev sempre più in difficoltà. Il tedesco ha dovuto prendere atto di una nuova sconfitta nel Masters1000 di Shanghai (Cina). Con Carlos Alcaraz assente e Jannik Sinner ritirato per i crampi, il tedesco aveva una grande opportunità per fare suo il torneo asiatico, ma ancora una volta non ha risposto presente. Un ko contro un giocatore che quest’anno si era già imposto contro il teutonico. Il riferimento è al primo turno di Wimbledon e al francese Arthur Rindeknech. La replica c’è stata ieri e il transalpino si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Una partita che ha posto l’accento sui grossi problemi di Zverev, non in grado di gestire i momenti di difficoltà e molto poco deciso soprattutto nelle situazioni critiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: alexander - zverev
Sul tema della velocità delle superfici si era già dibattuto nel corso delle ultime settimane, con Federer e lo stesso Sinner che hanno detto la loro sul tema.
