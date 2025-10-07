Alexander McQueen SS26 | il ritorno del bumster tra paganesimo e liberazione
Entro nella sala e mi trovo davanti a uno spettacolo che mi toglie il respiro. Un set circolare punteggiato da pali di maggio, avvolti in fogliame naturale e sughero, domina lo spazio come un tempio pagano risorto nel cuore di Parigi. L’aria è carica di aspettativa, e intorno a me riconosco volti noti: FKA Twigs, The Last Dinner Party. Tutti siamo qui per assistere alla visione di Seán McGirr per la Spring Summer 2026 di Alexander McQueen, la sua prima collezione completamente dedicata alla donna dopo tre sfilate coed. Il battito del mio cuore accelera quando le luci si abbassano. Richiami di uccelli e il suono delicato della pioggia echeggiano nello spazio, creando un’atmosfera che oscilla tra il naturale e il soprannaturale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Dalle borse di Chanel e Dior al completo di Alexander McQueen: ecco cosa c’è dietro i nuovi look “griffati” di Kate Middleton
McQueen SS26: l'istinto diventa moda, tra desiderio, disciplina e fiamme di libertà