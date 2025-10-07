Alessitimia | cosa fare quando le emozioni restano bloccate

Iodonna.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

& n bsp; Amici, parenti, fidanzati ti chiedono come stai e tu rispondi «bene» di default, a prescindere da come ti senti davvero. Oppure ti capita di avvertire un nodo alla gola, percepire un’inquietudine interiore che non dà tregua, ma non riesci mai a dare un nome a queste sensazioni. È come se dentro di te le emozioni esistessero, ma restassero imprigionate, indistinte, senza nome. Di esprimerle, non se ne parla. A dispetto di quel che potrebbe sembrare, la tua non è freddezza, né mancanza di sensibilità: quello che vivi è una difficoltà a riconoscere e tradurre ciò che provi a livello emotivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

alessitimia cosa fare quando le emozioni restano bloccate

© Iodonna.it - Alessitimia: cosa fare quando le emozioni restano bloccate

In questa notizia si parla di: alessitimia - cosa

Cosa fare stasera in Puglia: emozioni in musica con Tricarico, Carone, Partipilo e Rana. Rubino canta Dalla e poi jazz, luminarie sapori e cabaret Tutti gli appuntamenti - “From Italy, with love” del Balletto del Sud, con le coreografie di Fredy Franzutti, è lo spettacolo che stasera alle 21. Scrive quotidianodipuglia.it

Cosa fare stasera in Puglia: emozioni in musica con Tricarico, Carone, Partipilo e Rana. Rubino canta Dalla e poi jazz, luminarie sapori e cabaret Tutti gli appuntamenti - Stasera il cartellone del “Mon Rêve Summer Festival” propone in esclusiva “Cosa direbbe Lucio”, uno spettacolo che si annuncia come uno dei grandi eventi dell’estate. quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alessitimia Cosa Fare Emozioni