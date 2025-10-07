Alessia Maurelli sprona le nuove Farfalle | Lavoro da rodare nel tempo hanno il nostro pieno sostegno

Nuovo appuntamento con OA Focus: la voce di Alice Liverani, sul canale YouTube di OA Sport, stavolta si avvicina a quella di Alessia Maurelli, due bronzi olimpici e una quantità praticamente infinita di medaglie mondiali ed europee. A pochi mesi dall’addio alla ginnastica il punto sia su quel che è l’Italia della ginnastica di oggi che su alcuni aspetti legati al gruppo squadra. Le sensazioni del ritiro: “ L’annuncio l’ho fatto proprio a Ferrara. Un ritiro che è venuto nel modo più sereno possibile, dopo una grande medaglia olimpica, la seconda con la mia squadra, che oggi è qui. Siamo in veste di Aeronautica Militare, la nostra nuova casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessia Maurelli sprona le nuove Farfalle: “Lavoro da rodare nel tempo, hanno il nostro pieno sostegno”

GINNASTICA RITMICA: Alessia Maurelli, bronzo olimpico, ritiro e futuro delle Farfalle

