Alessandro e Luciana e la passione per i mercatini Nella Dacia andata a fuoco c’erano statuine e pezzi d’antiquariato

Bergamo, 8 ottobre 2025 – S tava no andando a uno dei tanti mercatini in programma nel fine settimana. E avevano scelto la Valle Seriana. Nella loro auto, una Dacia Logan alimentata a gpl, Alessandro Zucchetti, 77 anni, e la compagna Luciana Sangalli, 69 anni, residenti nella frazione Quintano di Castelli Calepio, dove vivevano da qualche tempo, c ’era un po’ di tutto: statuine, soprammobili d’antiquariato, i piccoli tesori raccolti negli anni. Perché per Alessandro e Luciana era proprio una passione. BERGAMOINCIDENTE STRADALE A CASNIGO CON DUE MORTIFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Ma domenica mattina per la coppia quel viaggio si è trasformato in tragedia pochi minuti dopo le 7, lungo la statale 671, all’altezza di Casnigo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

