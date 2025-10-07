Alessandro Cattelan alla ChorusLife Arena con Benvenuto nell’AI!

Bergamo. Alessandro Cattelan arriva a Bergamo. Il conduttore e showman sarà alla Chorus Life Arena giovedì 9 ottobre alle 21 con lo spettacolo “Benvenuto nell’Al!”. Cattelan torna live nei teatri con “Benvenuto nell’AI!”, che nell’autunno 2025 toccherà le città più importanti d’Italia. Dopo aver avuto il privilegio di osservare il genere umano dalla prospettiva più comoda di tutte — quella di un morto — nel suo primo tour teatrale “Salutava Sempre”, ora si interroga sulle assurdità del nostro presente. Un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

