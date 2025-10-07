Alessandro Bensi un giovane talento | l’intervista

MILANO – Alessandro Bensi è un giovane talento, molto interessante: un personaggio, insomma, da scoprire. Ecco la nostra intervista. Cosa ti ha spinto a iniziare il tuo percorso musicale proprio nel 2022? “Da quando ho memoria, ho sempre cantato e canticchiato, sin da piccolissimo nel giardino di campagna. Poi mamma ha deciso di farmi provare a suonare uno strumento ma, nelle diverse prove per la scelta, ho provato canto e ho deciso che quella sarebbe stata la mia strada”. Che ruolo ha avuto la tua vocal coach, Elisabetta Rafaele, nella tua crescita artistica? “Elisabetta è stata fondamentale. Un rapporto di amore a prima vista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

