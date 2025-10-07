Alessandra Petronio muore in ospedale dopo un?emorragia al ventre chi era la 36enne Il fratello | Ciao tempesta

Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l?amore per i suoi cari. Alessandra Petronio è entrata in ospedale per. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alessandra Petronio muore in ospedale dopo un?emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Ciao tempesta»

In questa notizia si parla di: alessandra - petronio

Alessandra Petronio, chi è la giovane donna morta all'ospedale di Viterbo: lascia un figlio piccolo

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva”

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva” | FOTO

VITERBO - Una chiesa gremita e un silenzio carico di emozione hanno accompagnato questa mattina l’ultimo saluto ad Alessandra Petronio, la 36enne scomparsa improvvisamente lo scorso 28 settembre. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Barbara, - facebook.com Vai su Facebook

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva” https://ift.tt/0cqrJiM https://ift.tt/lgd6sJZ - X Vai su X

Alessandra Petronio muore in ospedale dopo un’emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Ciao tempesta» - Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l’amore per i suoi cari. Si legge su msn.com

Arriva sanguinante al pronto soccorso: Alessandra muore a 36 anni - Tragedia al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Rosa di Viterbo, dove Alessandra Petronio, 36 anni, mamma di un bambino di 5 anni, è deceduta domenica 28 ... Secondo ilfattovesuviano.it