Alessandra Petronio muore in ospedale dopo un?emorragia al ventre chi era la 36enne Il fratello | Ciao tempesta

Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l?amore per i suoi cari. Alessandra Petronio è entrata in ospedale per. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessandra petronio muore ospedaleAlessandra Petronio muore in ospedale dopo un’emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Ciao tempesta» - Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l’amore per i suoi cari. Si legge su msn.com

alessandra petronio muore ospedaleArriva sanguinante al pronto soccorso: Alessandra muore a 36 anni - Tragedia al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Rosa di Viterbo, dove Alessandra Petronio, 36 anni, mamma di un bambino di 5 anni, è deceduta domenica 28 ... Secondo ilfattovesuviano.it

