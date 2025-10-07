Alena Seredova rivela | Così sono diventata tifosa della Juventus ora vado spesso allo stadio a vedere i bianconeri

Alena Seredova rivela: «Così sono diventata tifosa della Juventus, ora vado spesso allo stadio». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Alena Seredova vive oggi a Torino con tre figli, due dei quali – Louis Thomas e David Lee – nati dall’unione dell’ex portiere della Juve Gigi Buffon. Un percorso di vita che l’ha portata a essere una figura amata dal pubblico, sempre con il sorriso e una sincerità disarmante. Ora, con il debutto in Serie A di Louis Thomas con il Pisa, Alena si racconta a La Gazzetta dello Sport, tra ricordi del Mondiale 2006, la passione per il calcio e la gioia di essere madre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

