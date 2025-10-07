Alena Seredova i figli come Buffon | Si sono allenati tanto con la mamma

Alena Seredova mamma orgogliosa racconta l’esordio del figlio Louis Thoma s, nato dall’amore per Buffon, in serie A. Il giovane a soli 17 anni è sceso in campo vestendo la maglia del Pisa, pronto a seguire le orme paterne. Louis Thomas, il figlio di Alena Seredova e Buffon esordisce in serie A. Un nome importante e un futuro brillante nel mondo del calcio, Louis Thomas ha reso felice mamma Alena Seredova con il suo esordio in serie A. Un momento arrivato dopo tanto lavoro, allenamenti e l’impegno di Alena che ha sempre sostenuto il sogno di suo figlio. A raccontare questo momento importante è stata proprio l’ex modella che ha pubblicato alcune Stories su Instagram in cui si vede il 17enne scendere in campo. 🔗 Leggi su Dilei.it

alena seredova figli buffonAlena Seredova, i figli come Buffon: “Si sono allenati tanto con la mamma” - Alena Seredova mamma orgogliosa racconta l’esordio del figlio Louis Thomas, nato dall’amore per Buffon, in serie A. Da dilei.it

