Alemany Juve, l’ex uomo mercato del Barcellona ha scelto il suo futuro: tutti i dettagli sul futuro del dirigente. Un altro pezzo del domino dei grandi dirigenti europei va al suo posto, e il suo nome era stato accostato anche alla Juventus. Mateu Alemany, ex uomo mercato del Barcellona, è ufficialmente il nuovo “Director de Futbol” dell’ Atletico Madrid. Una notizia di caratura internazionale, che porta con sé un interessante retroscena per il calcio italiano, svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto. Prima di firmare il suo contratto di un anno e mezzo con il club spagnolo, infatti, Alemany era stato un obiettivo concreto per la Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alemany Juve, l’ex uomo mercato del Barcellona ha scelto il suo futuro ma… Il retroscena che coinvolge anche i bianconeri: la rivelazione