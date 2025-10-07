Aldo Serena non ha dubbi | L’incertezza condiziona molto ogni occasione sbagliata pesa Vlahovic? Con questa situazione contrattuale…
Aldo Serena analizza la crisi realizzativa dei bianconeri a La Stampa, sottolineando come l’eccessivo turnover stia penalizzando i centravanti. L’attacco della Juventus è uno dei temi più dibattuti dopo le recenti partite, e la difficoltà dei centravanti nel trovare gol e continuità di prestazioni ha suscitato diverse analisi. A intervenire sulla questione, dalle pagine de La Stampa, è stato Aldo Serena, ex attaccante bianconero, che ha individuato nell’eccessivo turnover e nella mancanza di gerarchie chiare il problema principale per la squadra di Igor Tudor. Serena ha paragonato la gestione del centravanti a quella di un altro ruolo cruciale, evidenziando l’importanza della stabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: aldo - serena
Aldo Serena dice la cruda verità su Gattuso ct della Nazionale: “Non c’erano alternative”
Aldo Serena analizza l’inter: «Ho dubbi sulla collocazione di Lookman. Esposito? Rischia poco spazio»
Aldo Serena sul caso Donnarumma: «Scelta sconcertante e offensiva, è stato artefice della vittoria in Champions»
Aldo #Serena: “Sono felice che il nuovo impianto sorga sempre in quella zona e mi auguro che il brand #SanSiro rimanga” ? #MilanPress - X Vai su X
#SanSiro Lo stadio nella notte è stato venduto dal comune di Milano a Milan e Inter. Al #GR1 il ricordo uno storico doppio ex come Aldo Serena. L'intervista è di @giorgio.matteoli.1 - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Serena: "I problemi in attacco della Juve? In parte c'entra il turnover. Chi deve essere il titolare? Direi Vlahovic" - Intervistato da "La Stampa", Aldo Serena, ex centravanti, tra le altre, della Juventus, dice la sua sui problemi che stanno avendo gli attaccanti della squadra bianconera a trovare gol ... Secondo tuttojuve.com
Serena: “Lascerei Yildiz più libero di esprimere la sua fantasia” - Aldo Serena, ex giocatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi sulla sfida di oggi tra i bianconeri e i rossoneri: "La Juventus si sta ritrovando, ma con fatica. Come scrive tuttojuve.com