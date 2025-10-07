Aldo Serena non ha dubbi | L’incertezza condiziona molto ogni occasione sbagliata pesa Vlahovic? Con questa situazione contrattuale…

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aldo Serena analizza la crisi realizzativa dei bianconeri a  La Stampa, sottolineando come l’eccessivo turnover stia penalizzando i centravanti. L’attacco della  Juventus  è uno dei temi più dibattuti dopo le recenti partite, e la difficoltà dei centravanti nel trovare gol e continuità di prestazioni ha suscitato diverse analisi. A intervenire sulla questione, dalle pagine de  La Stampa, è stato  Aldo Serena, ex attaccante bianconero, che ha individuato nell’eccessivo  turnover  e nella mancanza di  gerarchie  chiare il problema principale per la squadra di  Igor Tudor. Serena  ha paragonato la gestione del centravanti a quella di un altro ruolo cruciale, evidenziando l’importanza della stabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

aldo serena non ha dubbi l8217incertezza condiziona molto ogni occasione sbagliata pesa vlahovic con questa situazione contrattuale8230

© Juventusnews24.com - Aldo Serena non ha dubbi: «L’incertezza condiziona molto, ogni occasione sbagliata pesa. Vlahovic? Con questa situazione contrattuale…»

In questa notizia si parla di: aldo - serena

Aldo Serena dice la cruda verità su Gattuso ct della Nazionale: “Non c’erano alternative”

Aldo Serena analizza l’inter: «Ho dubbi sulla collocazione di Lookman. Esposito? Rischia poco spazio»

Aldo Serena sul caso Donnarumma: «Scelta sconcertante e offensiva, è stato artefice della vittoria in Champions»

Aldo Serena: "I problemi in attacco della Juve? In parte c'entra il turnover. Chi deve essere il titolare? Direi Vlahovic" - Intervistato da "La Stampa", Aldo Serena, ex centravanti, tra le altre, della Juventus, dice la sua sui problemi che stanno avendo gli attaccanti della squadra bianconera a trovare gol ... Secondo tuttojuve.com

aldo serena ha dubbiSerena: “Lascerei Yildiz più libero di esprimere la sua fantasia” - Aldo Serena, ex giocatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi sulla sfida di oggi tra i bianconeri e i rossoneri: "La Juventus si sta ritrovando, ma con fatica. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Aldo Serena Ha Dubbi