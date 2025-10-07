Alcol e droga sulle strade della Valmarecchia due giovani denunciati per aver sfasciato la porta di un locale

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, complessivamente, hanno denunciato a piede libero cinque persone oltre a svolgere accertamenti su 206 veicoli, 237 persone e 11 esercizi pubblici. In particolare, a finire nei guai è stato un 39enne di Pietracuta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

