Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open in palio un milione di dollari
(Adnkronos) – Vinci un punto con Carlos Alcaraz e guadagna. un milione di dollari. Durante l'opening week dei prossimi Australian Open, in programma dal 26 gennaio all'1 febbraio 2026, mentre si disputeranno le qualificazioni per il primo Slam della stagione, andrà in scena un torneo particolare. Sulla Rod Laver Arena infatti si giocherà il 'Million . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
