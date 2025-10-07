Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open in palio un milione di dollari
(Adnkronos) – Vinci un punto con Carlos Alcaraz e guadagna. un milione di dollari. Durante l’opening week dei prossimi Australian Open, in programma dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026, mentre si disputeranno le qualificazioni per il primo Slam della stagione, andrà in scena un torneo particolare. Sulla Rod Laver Arena infatti si giocherà il ‘Million Dollar 1 Point Slam’, che metterà dieci giocatori dilettanti provenienti da tutto il Paese contro 22 professionisti. In palio, appunto, un montepremi da un milione di dollari, circa 560mila euro. Tra i partecipanti ci sarà anche Carlos Alcaraz, numero uno del mondo dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dello US Open. 🔗 Leggi su Seriea24.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - sfida
Sinner tornerà numero uno entro la fine dell’anno? Le ‘tappe’ della sfida con Alcaraz
Jannik Sinner, sfida totale ad Alcaraz: "Su cosa sto lavorando"
Carlos Alcaraz non va a Toronto? Perché è una sfida totale a Sinner
SFIDA ALCARAZ AL MILLION DOLLAR 1 POINT SLAM Il numero 1 del mondo sarà tra i 22 pro che sfideranno 10 amatori da tutta l’Australia in un format unico durante la prima settimana degli Australian Open: vincerà chi conquisterà un solo punto Funzio - X Vai su X
A Doha subito in campo Alcaraz, Cilic ko. Berrettini sfida Djokovic. Paolini in campo a Dubai #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open, in palio un milione di dollari - Durante l'opening week dei prossimi Australian Open, in programma dal 26 gennaio all'1 febbraio 2026, mentre si dis ... Da msn.com
Alcaraz-Djokovic 6-4, 7-6 6-2: Carlos in finale agli US Open, affronterà Sinner o Auger-Aliassime - Non è bastata una grande prestazione al campione serbo, che cede il passo allo spagnolo. Riporta fanpage.it