Alcaraz giocherà un nuovo torneo con un montepremi pazzesco | sfiderà 10 tennisti amatoriali

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima degli Australian Open si terrà il "Million Dollar 1 Point Slam", un torneo in cui Alcaraz e altri 1 pro sfideranno tennisti amatoriali: si giocherà tutto in un solo punto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

