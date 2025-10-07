Alcaraz e Sinner davvero vincono perché i campi sono tutti uguali? Secondo Athletic non è così

Scrive Athletic: Quando Roger Federer ha partecipato al podcast Served di Andy Roddick in occasione della Laver Cup, probabilmente non immaginava che una sua riflessione sulla velocità dei campi di tennis avrebbe scatenato un acceso dibattito nel mondo del tennis. Le parole del campione svizzero hanno portato Alexander Zverev, numero 3 del mondo, a insinuare che i tornei favoriscano deliberatamente i suoi principali rivali, i numeri 1 e 2 del ranking, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo riporta il giornale sportivo del New York Times che interviene nel dibattito sulla velocità dei campi da gioco Per Federer i campi di tennis si stanno omologando indipendentemente dalla superficie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz e Sinner davvero vincono perché i campi sono tutti uguali? Secondo Athletic non è così

