Alberto Urli è il nuovo amministratore delegato di Biofarma Group
Cambio ai vertici per Biofarma Group, uno dei principali player globali nel settore nutraceutico e cosmetico (450 milioni di euro di fatturato, oltre 1.500 dipendenti e 9 stabilimenti in Europa, Stati Uniti e Cina). Il consiglio d’amministrazione nomina Alberto Urli nuovo amministratore delegato del gruppo. Entrato in Biofarma nel 2022, Urli ricopre finora il ruolo di Chief Operating Officer (Ceo), guidando il processo di integrazione internazionale del gruppo – oggi presente in oltre 75 Paesi – e coordinando anche due investimenti strategici in Francia e Stati Uniti. La promozione interna, sottolinea l’azienda, rappresenta una scelta di continuità operativa ma anche di accelerazione del piano industriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
