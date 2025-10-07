Albania giudice di Corte di Appello ucciso in aula
Un giudice della Corte di Appello di Tirana, Astrit Kalaja, 57 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in aula. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
