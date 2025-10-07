Albania giudice di Corte di Appello ucciso in aula

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giudice della Corte di Appello di Tirana, Astrit Kalaja, 57 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in aula. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

albania giudice di corte di appello ucciso in aula

© Imolaoggi.it - Albania, giudice di Corte di Appello ucciso in aula

In questa notizia si parla di: albania - giudice

albania giudice corte appelloAlbania, ucciso in aula un giudice della Corte d'Appello di Tirana - A fare fuoco un uomo il cui padre era parte interessata in una causa civile relativa alla proprietà di un terreno. Come scrive ticinonews.ch

Albania, il giudice di pace conferma il trattenimento. La Corte d’appello no - Il giudice di pace di Roma ha dato ieri il via libera alla proroga del trattenimento a Gjader di un cittadino della Guinea. Segnala ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Albania Giudice Corte Appello