Albanese agli studenti che occupano l’università | Parlare di Intifada oggi non aiuta i palestinesi

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La relatrice Onu per i territori occupati: “C’è voluto un genocidio per accorgerci di Gaza. Dove eravamo tutti prima, dove era l’ateneo?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

