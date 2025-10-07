Alba Parietti travolta dalle polemiche per la foto che ha pubblicato | l’avete vista? Gli utenti la demoliscono

Un gesto affettuoso che si è trasformato in un piccolo caso mediatico. Nelle ultime ore, Alba Parietti è finita al centro di una bufera social dopo aver condiviso una vecchia foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto, accompagnato da un lungo messaggio di auguri per l’amica di sempre Paola Ferrari  ha diviso il pubblico tra chi ha apprezzato la dolcezza del post e chi ha invece puntato il dito contro l’apparente uso eccessivo dei filtri. Parietti ha voluto celebrare i 65 anni di Paola Ferrari condividendo un’immagine del passato: erano gli anni del Festivalbar e le due erano poco più che ragazze. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Alba Parietti travolta dalle polemiche per la foto che ha pubblicato: l'avete vista? Gli utenti la demoliscono - Alba Parietti sa sempre come finire nell'occhio del ciclone, anche quando non fa nulla per far parlare di sé: ecco la foto della discordia.

