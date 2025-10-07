alba foschini e onelia sabbioni per entrambe traguardo del secolo

Quello della Bassa Romagna si conferma come uno dei territori più longevi della provincia. Una ulteriore testimonianza arriva da Villanova di Bagnacavallo, dove sabato e domenica scorsa Alba Foschini e Onelia Sabbioni hanno rispettivamente raggiunto il traguardo dei 100 anni. Sabato 4 ottobre ha compiuto cento anni Alba Foschini, mentre domenica 5 ottobre ha raggiunto lo stesso traguardo Onelia Sabbioni. A portar loro gli auguri dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza è stata l’assessora Cristina Baldini, che ha partecipato alle due feste portando un omaggio floreale e una pergamena ricordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

