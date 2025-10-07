Al via ' Sm-Art' il progetto mirato a rafforzare l' innovazione nella gestione della sclerosi multipla
La Regione Puglia prosegue nel percorso di innovazione dei modelli di cura e presa in carico delle patologie croniche, avviando il progetto Sm-Art, “Supportare il Miglioramento Assistenziale nella Sclerosi Multipla tramite la Rete dei Centri e la Telemedicina in Regione Puglia”, sviluppato in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: progetto - mirato
Scopri di più sul progetto “Isola Formativa” avviato da Fincons Group, volto all’orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritti al Collocamento Mirato! Clicca qui https://www.abilinrete.mb.it/da-fincons - facebook.com Vai su Facebook
Innovazione sostenibile nelle Smart Cities: al via il progetto CoCreate2Innovate - Il progetto riunisce tre istituzioni della rete internazionale Start For Future: l'Università di Pisa, la Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) di Monaco e The Edge Solutions di Sofia, in ... lanazione.it scrive
Al via nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault - Al via la nuova iniziativa di mobilità elettrica condivisa targata Luiss Green Mobility: il primo progetto pilota europeo ... Riporta iltempo.it