Al via il cantiere dell' ex Apt | nuova facciata per l' immobile in centro
Un tassello in più nella rigenerazione del centro di Abano Terme: la Provincia di Padova ha ultimato le procedure di gara per la ristrutturazione dell’edificio dell’ex Apt, nel cuore dell’area pedonale, proprio accanto al Kursaal. Il primo piano dell’edificio, che al piano terra è sede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Via Mariti, cantiere paralizzato dalle indagini. Una svolta per il dissequestro: “La ‘nuova’ Rdb può finire l’appalto”
Tramvia, nuova viabilità: rivoluzione a Gavinana. Matteotti, operai in azione. Il cantiere cambia lato
Resti umani nel cantiere per la realizzazione di una nuova piazza: giallo nel vicentino
È stato avviato questa mattina, alla presenza del Sindaco, il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria tra #viaCasilina e #viaSiculiana, nel #MunicipioVI Un intervento strategico per la mobilità cittadina che permetterà di: migliorare la fluidità del tra
#MRTcare A Palazzo Reale un nuovo cantiere per il risanamento degli spazi d'accesso alla Corte d'Onore, una nuova definizione dei percorsi e della segnaletica L'intervento, finanziato con fondi PNRR, garantirà il rinnovo estetico delle murature e il restaur
Cantiere ex Veneta a Bologna, via Libia riapre al traffico: ecco quando - Portomaggiore proseguono secondo cronoprogramma, e giovedì 15 maggio ci sarà anche la riapertura di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Ex mercato coperto, il cantiere invade il centro: il cronoprogramma dei lavori - L’avviata bonifica e la successiva riqualificazione dell’ex mercato coperto di via Pescheria danno vita all’ennesimo cantiere, tra il centro storico e il quartiere di Città Giardino. Riporta ilmessaggero.it