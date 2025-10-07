Al via il cantiere dell' ex Apt | nuova facciata per l' immobile in centro

Un tassello in più nella rigenerazione del centro di Abano Terme: la Provincia di Padova ha ultimato le procedure di gara per la ristrutturazione dell’edificio dell’ex Apt, nel cuore dell’area pedonale, proprio accanto al Kursaal. Il primo piano dell’edificio, che al piano terra è sede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

