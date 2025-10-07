Al via i negoziati sulla Striscia

Siamo in una fase preliminare: i negoziati indiretti a Sharm el-Sheikh cominceranno a entrare nel vivo solo oggi. Ieri si sono svolte riunioni informali delle due parti con i mediatori . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Netanyahu a Papa Leone: "I negoziati su Gaza procedono, vicini a un accordo" | Nuovi raid sulla Striscia, oltre 40 morti

Gaza, media britannici: "Nella Striscia fame di massa conclamata" | Inviato Usa Witkoff in Sardegna per i negoziati

Gaza, media britannici: "Nella Striscia fame di massa conclamata" | Netanyahu ritira la delegazione israeliana dai negoziati di Doha

via negoziati strisciaGaza, pressing di Trump su Hamas e Netanyahu: via ai negoziati per arrivare alla pace in 48 ore. “Stop alla catastrofe” - Il presidente Usa: “L’organizzazione terroristica palestinese sarà annientata se non rinuncia alla Striscia”. Si legge su quotidiano.net

via negoziati strisciaAl via i negoziati Hamas-Usa-Israele a Sharm el Sheikh, massima allerta per anniversario 7/10 - Greta Thunberg e altri attivisti rimpatriati oggi; Tajani: "In volo per Atene gli ultimi 15 italiani". Lo riporta rainews.it

