SVI S.p.A. prosegue il proprio percorso di crescita, in linea con i piani annunciati dal Consiglio di amministrazione durante le celebrazioni per i 25 anni di attività tenutesi a dicembre 2024. A breve prenderanno il via i lavori per la nuova palazzina destinata a ospitare l’Engineering Center, struttura che riunirà i tecnici impegnati nella produzione e nella ricerca e sviluppo. L’edificio, circa 6.000 metri cubi, sarà realizzato da Baraclit S.p.A., già autrice dei padiglioni produttivi dello stabilimento. L’intervento è stato presentato alla presenza del CdA, della sindaca di Lucignano e delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via i lavori per realizzare un polo di ricerca