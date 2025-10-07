Al via i lavori in via delle Lastre per i danni causati dall’alluvione

Bolognatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani, mercoledì 8 ottobre, partiranno i lavori stradali in via delle Lastre, sui colli bolognesi, per ripristinare i danni causati dallalluvione del 2023. Si tratta di un secondo intervento dopo quello effettuato lo scorso marzo grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - lastre

Lastre di marmo in strada, via chiusa per lavori

Cadono le lastre dei colombari. Transenne e lavori al cimitero

Autotreno ribaltato e lastre di vetro sulla strada: ultimi lavori per riaprire la viabilità

via lavori via lastreSi sbloccano i lavori su via Roma: al via l’asfaltatura della strada dal 6 ottobre. Come cambia la viabilità - Dopo un lungo e complesso iter amministrativo, prendono finalmente il via i lavori di asfaltatura su via Roma. Secondo piananotizie.it

Via Alberto Mario, al via i lavori sulla pavimentazione - Intervento di manutenzione per 16 giorni: strada aperta alle auto ma niente passaggio degli autobus. Secondo quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Via Lavori Via Lastre