Al via i lavori di ammodernamento all’ufficio postale di Mirabella Imbaccari | attivato un ufficio mobile per garantire i servizi

L'ufficio postale di Mirabella Imbaccari da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Firenze, che sarà attivato nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - ammodernamento

La denuncia del Pd: "Ospedale resta senza 4 sale operatorie con il via ai lavori di ammodernamento"

Lavori di ammodernamento alla Casa della salute: il sopralluogo della Asl e del Comune

Al via i lavori di ammodernamento alle poste di Sant'Eusanio del Sangro

Completata la riparazione alla diga di Zoccolo. Proseguono i lavori di ammodernamento - facebook.com Vai su Facebook

I lavori di ammodernamento della rete ferroviaria sono fondamentali e giusti ma i ritardi ferroviari non sono solo un fastidio: ogni giorno costano carissimo a milioni di cittadini, che perdono colloqui di lavoro, visite mediche o intere giornate di viaggio. Un treno - X Vai su X

Ospedale Betania, al via lavori ampliamento e ammodernamento - Sono ufficialmente iniziati i lavori per l'ampliamento e l'ammodernamento dell'ospedale evangelico Betania di Ponticelli, un intervento "ambizioso che risponde con concretezza ai bisogni di salute di ... Secondo ansa.it

L'ufficio postale di Formello si trasforma: al via i lavori di ammodernamento - Sono ufficialmente iniziati i lavori di restyling (dalla durata di circa 60 giorni lavorativi, ndr) dell’ufficio postale di Formello sito in via Castelli 9 che non riguarderanno soltanto la ... Da romatoday.it