Al ‘The Hops’ torna l’Oktoberfest Fiumi di birra e tanta musica

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 9 ottobre a Ponte si alza il sipario sull’Oktoberfest targato ‘The Hops’. Quattro serate con fiumi di birra di altissimo livello accompagnati da brezel, fritti vari, tanti panini e naturalmente non mancherà musica live con bravi gruppi musicali. Ad aprire la festa giovedì saranno i ‘Janua’, un viaggio musicale che rispolvererà tutti gli evergreen dagli anni ’70 ad oggi. Venerdì invece sarà la volta dei ‘Vintage School’, una band formata da musicisti professionisti e colmi di passione per la musica con una scaletta musicale che va dallo Swing & Soda al rock’n roll. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

