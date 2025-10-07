Al The Factory di San Martino Buon Albergo il meglio della musica punk rock e ska per il Kob Fest
L’11 ottobre 2025 torna a San Martino Buon Albergo il Kob Fest, l’attesissimo evento annuale dedicato alla musica punk rock e ska, organizzato dalla Kob Records, storica etichetta discografica indipendente veronese. Nata nel 1996 come negozio di musica alternativa nel quartiere Veronetta e attiva. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: factory - martino
EDM Factory Accademia Artistica di Emiliano De Martino Vai su Facebook
Concerto Death Rattle San Martino Buon Albergo il 28 marzo 2025 - Giradischi in vinile Bluetooth Giradischi USB mp3 e Funzione di codifica Classica Lettore CD con Cassetta FM Radio,3 Velocità 33/45/78 RPM Altoparlanti Integrati Canale Stereo ... rockol.it scrive
Concerto Maya Mountains San Martino Buon Albergo il 04 settembre 2021 - 120WDMKII Giradischi con Amplificatore e Radio FM, 3 Velocità, Speaker 2x5W RMS, Bluetooth, Player USB/SD Card, Audio Out RCA, Radio FM, Alimentazione Adapter, Colore Legno ... Da rockol.it