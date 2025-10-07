Al termine della festa ebraica di Sukkot i miliziani di Hamas lanciarono un attacco mai visto contro Israele rendendo il 7 ottobre 2023 il giorno più sanguinoso nella storia dello stato ebraico
R oma, 7 ott. (askanews) – Eventi commemorativi in Israele per celebrare il secondo anniversario delle stragi del 7 ottobre 2023. Amici e familiari delle vittime si raccolgono sul sito del festival Nova e in altri luoghi simbolici per ricordare i loro cari. Leggi anche › Noa, Shani, Yaffa e le altre israeliane nelle mani di Hamas. La guerra si combatte sul corpo delle donne Nelle immagini un momento di raccoglimento sul sito del festival musicale nel deserto che fu preso d’assalto. Due anni fa, al termine della festa ebraica di Sukkot, i miliziani guidati da Hamas lanciarono un massiccio attacco contro Israele, rendendolo il giorno più sanguinoso nella storia dello stato ebraico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
