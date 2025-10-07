Al Teatro Nuovo Sentiero lo spettacolo Punto di fuga prospettiva di un delitto

Firenzetoday.it | 7 ott 2025

Ispirato alle opere di Agatha Christie. In una splendida villa sulla costa inglese, un gruppo di persone si riunisce per trascorrere qualche giorno di relax. Tra loro, vecchi amici, ex coniugi e nuovi amori, tutti legati da un intricato intreccio di relazioni e sentimenti irrisolti. Ma dietro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

